Svezia, abbattuta la statua di Ibrahimovic a Malmoe

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La gente di Malmoe non aveva preso assolutamente bene la decisione di Zlatan Ibrahimovic di acquistare una parte delle quote dell’Hammarby, squadra di Stoccolma e da sempre rivale del Malmoe. Il 23 dicembre scorso, alcuni tifosi avevano cercato di dare alle fiamme la statua, per poi staccarne il naso, attaccare parti di sanitari alle braccia e tagliare un piede.

Le autorità avevano dunque deciso di transennare l’opera, ma non è bastato perchè stanotte, come scrive il quotidiano Aftonbladet, alcuni vandali hanno abbattuto la statua che lo celebrava nella sua città natale, come si può vedere nella foto che sta facendo il giro del mondo.