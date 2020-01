36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

E sono 6 gol stagionali per Theo Hernandez in stagione. 5 in campionato e uno mercoledì in Coppa Italia contro la SPAL. Il giocatore, ormai idolo dei tifosi e giocatore determinante di questo Milan, ha agganciato Serginho per gol segnati in una singola stagione da un terzino. Nella fattispecie, il brasiliano è riuscito a siglare lo stesso numero di reti nelle stagioni 2002/03 e 2004/05.