TMW – Perinetti gongola: “Ero contestato per aver ceduto Piatek a 35 mln, guardate quanto vale ora”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Giorgio Perinetti, ha parlato anche del Milan e di Piatek, giocatore ceduto dal Genoa per 35 milioni, ma che dopo un inizio spettacolare non è riuscito a continuare sullo stesso ritmo la sua avventura in rossonero.

E Perinetti, ricorda come la piazza rossoblù non prese benissimo la sua cessione: “L’anno scorso ero contestato al Genoa perché ho venduto Piatek 35 milioni. Tutti mi rimproveravano che avrei dovuto aspettare e venderlo a settanta. Oggi vedo che è sul mercato a trenta. Evidentemente l’operazione è stata fatta in maniera intelligente”.