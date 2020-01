Todibo-Milan: contatti costanti tra le parti. Nuova proposta in arrivo

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Milan e il Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento in rossonero del giovane Todibo, classe 1999, sotto contratto con il club catalano fino al giugno del 2023. La clausola rescissoria è fissata a 150 milioni di euro, ma sullo sfondo resta la concorrenza di altri club come il Bayern Leverkusen.

Stando a quanto riferito da Corriere della Sera, i rossoneri starebbero valutando un’altra offerta da presentare al club blaugrana, in attesa della risposta definitiva del giocatore. Si tratterebbe comunque di un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan potrebbe decidere di alzare l’offerta per chiudere quanto prima l’operazione. Maldini sarebbe inoltre in costante contatto con Abidal: il trasferimento potrebbe quindi completarsi al termine di questa settimana.