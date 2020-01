Todibo, Milan e Barça lavorano sulla formula. Il nodo è il futuro del giocatore

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ora spinge per Jean Clair Todibo: la base della trattativa con il Barcellona per il centrale francese è già impostata, ed ora vanno tratteggiati i contorni economici dell’affare. Sulle volontà tutti convergono: il Milan ha messo Todibo in cima all’elenco dei difensori su cui investire, il Barça è convinto a cederlo per ritrovarlo più forte in futuro, e il giocatore è deciso a tornare protagonista.

Il Barça, come evidenzia stamane La Gazzetta dello Sport, ha acquistato Todibo per un milione dal Tolosa e lo ha subito protetto con una clausola rescissoria da 150. Se il Milan è intento a ricostruire il proprio futuro con investimenti mirati, il Barcellona non vorrebbe disperdere i suoi. I rossoneri non si accontentano del prestito secco e allontanano la minaccia di un diritto di riacquisto. Allo stesso tempo il Barça non intende perdere il controllo del giocatore. Una via d’uscita c’è: prestito con diritto di riscatto e controriscatto ma occorre che i club trovino un’intesa anche sulle cifre. Il Milan accetterebbe di acquistarlo per oltre 20 milioni ma la possibilità di rilancio del Barça deve avvenire a cifre ben più alte.

A questo punto della discussione si inserisce la volontà del giocatore: Todibo si trasferirebbe volentieri ma senza dover salutare definitivamente i blaugrana anche perchè si vede come un erede di Piquè. Tale situazione è stata fatta presente a Massara nell’incontro di qualche giorno fa, ed ora tocca ai club trovare gli incastri giusti.