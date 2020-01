Todibo-Milan: trattativa congelata, rossoneri spazientiti, ecco il motivo

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La trattativa tra il Milan e il Barcellona per Todibo non decolla. Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club blaugrana non vorrebbe cedere il suo futuro gioiello in via definitiva, ma solamente in prestito secco, opzione oltretutto gradita anche dallo stesso giocatore francese. I rossoneri, invece, vorrebbe il giovane classe ’99 in via definitiva o quanto meno in prestito con diritto di riscatto. Se la situazione non dovesse cambiare, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una definitiva fumata nera.