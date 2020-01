Todibo sempre più vicino: la formula giusta può essere il prestito secco

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il mercato del Milan non si fermerà a Zlatan Ibrahimovic, perchè il club rossonero consegnerà a mister Stefano Pioli anche un difensore centrale per far fronte all’infortunio di Duarte e rendere più tranquillo il rientro di Mattia Caldara. Come noto da qualche settimana, ormai, il nome in cima alla lista degli uomini di mercato di via Aldo Rossi è quello di Jean-Clair Todibo.

Come evidenziano i quotidiani sportivi odierni, infatti, i contatti con il Barcellona sono continui e prolifici, soprattutto per quel che riguarda Paolo Maldini – direttore tecnico rossonero – ed Eric Abidal, direttore sportivo catalano. La formula sulla quale si sta trattando, e che potrebbe portare alla fumata bianca è quella del prestito secco, che non piace granchè al Milan, ma che di fatto impedisce al Barcellona di imporre il famoso diritto di “recompra”.

Il Milan è nettamente in vantaggio su tutte le altre concorrenti ed il Barça è convinto che quella rossonera sia la soluzione migliore perchè Todibo trovi spazio e minutaggio. Poi in estate si deciderà sull’eventuale cessione a titolo definitivo, intorno ai 20 milioni. Secondo i blaugrana, in Italia Todibo può crescere in maniera molto importante nel suo ruolo, ed è per questo che al momento le concorrenti – Monaco, Nizza, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Watford e Benfica – non preoccupano granchè. Ora la palla passa al giovane centrale francese, ma in Casa Milan regna l’ottimismo.