Il Tottenham pensa già in ottica post Eriksen, ormai prossimo a vestire la maglia dell’Inter. Gli Spurs, come riportano i media turchi di Aksam, avrebbero puntato il centrocampista Hakan Calhanoglu. Infatti, il giocatore del Milan potrebbe andare via per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Oltre a Gedson Fernandes e Willian José (vicinissimo al Tottenham) la squadra di Mou non sembra volersi fermare.