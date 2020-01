Tuttosport – Florentino Luis per il centrocampo, si lavora per il prestito biennale con riscatto

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta Tuttosport, il Milan cerca operazioni di mercato intelligenti e adatte per il futuro e sembra aver individuato il profilo adatto per il centrocampo. Si tratta di Florentino Luis, mediano classe 1999 del Benfica.

A Casa Milan si è presentato Bruno Carvalho Santos, agente del giocatore per discutere sulla formula. Stando a quanto afferma il quotidiano sportivo, gli scout del Milan hanno osservato più volte il ragazzo, molto stimato in patria.

La trattativa per portare il portoghese a Milano sarebbe basata su questa formula: prestito biennale con diritto di riscatto. Il Benfica, con l’arrivo di Julian Weigl sul blocco dei mediani, potrebbe privarsi di Florentino Luis, che ha bisogno di continuità.