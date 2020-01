Tuttosport – Milan: Suso in vendita, vale 25 milioni di euro

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan mette Suso in vendita. Ormai è chiara la volontà delle parti di non continuare più insieme. L’edizione odierna di “Tuttosport”, parla proprio dello spagnolo, messo sul mercato dai rossoneri. Il valore di Suso, però, è in discesa: la clausola rescissoria di 40 milioni sembra eccessiva, così il Milan chiede 25 milioni di euro per il suo numero 8.

Il problema principale è che, al momento, non ci sono pretendenti per lo spagnolo. Intanto i rossoneri, in caso di partenza di Suso, puntano Politano: l’esterno dell‘Inter era promesso ormai alla Roma, ma l’affare è saltato per via delle visite mediche di Spinazzola.