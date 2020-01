26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sull’edizione odierna di Tuttosport, si riporta come Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, stia cercando una soluzione per il dopo Cavani, in uscita dalla squadra parigina in direzione Atletico Madrid.

Qualora il Matador si trasferisse in Spagna, ecco che Leonardo, grazie ai suoi ottimi rapporti con il Milan, potrebbe piombare su Krzysztof Piatek, chiuso da Ibrahimovic e con una valutazione sui 30 milioni di euro.