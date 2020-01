30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, dietro la richiesta di ieri di Lucas Paquetà di non essere convocato per Brescia ci sarebbe un desiderio di volare a Parigi.

Il brasiliano vorrebbe raggiungere Leonardo al PSG, ma i rossoneri non ritengono accettabili i 20 milioni di euro offerti dal club francese e ne chiede 10 in più. Il club parigino può vantare però diversi calciatori di spessore in esubero, come ad esempio Paredes, Herrera e Draxler.