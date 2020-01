Tuttosport – Si riapre il capitolo Carrasco, i rossoneri provano l’affondo

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, si riapre il capitolo Carrasco per il mercato rossonero.

L’esterno belga, in forza al Dalian Yifang, è stato più volte accostato in passato ai rossoneri, ma l’acquisto non si è mai concretizzato.

Secondo il quotidiano torinese quindi, l’intenzione dell’ex Atletico Madrid, in uscita dalla Cina, sarebbe quella di tornare in Europa e tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe appunto anche il Milan.