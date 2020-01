Tuttosport – Tre cessioni per Florentino Luis e Bernardeschi

Il Milan potrebbe rivoluzionare la rosa

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe essere il protagonista assoluto di questi ultimi giorni di mercato. La società rossonera, sarebbe pronta a privarsi di 3 “delusi big” per dare l’assalto a uno-due gioielli.

Suso, Paquetá e Piatek potrebbero lasciare il Milan nei prossimi giorni

L’obiettivo principale per il centrocampo, in caso di cessione di Suso, Paquetá e Piatek, sarebbe il classe 1999 del Benfica Florentino Luis. Il calciatore ha una clausola rescissoria da oltre 100 milioni ma si potrebbe trattare per un prestito di 18 mesi con riscatto intorno ai 40-50 milioni.

Nel frattempo, il Milan nutre un altro sogno: Federico Bernardeschi. La società rossonera vorrebbe farlo rientrare in uno scambio con Paquetá. Operazioni complicate, ma non impossibili.