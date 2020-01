Tuttosport – Viña voleva il Milan ma il Nacional ha rifiutato l’offerta

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan, dopo la cessione di Ricardo Rodriguez, era in cerca di un terzino sinistro e sembrava aver individuato in Matias Viña il sostituto ideale. I rossoneri, che avevano offerto al Nacional Montevideo 1,4 milioni per il prestito con riscatto fissato a 6,5 milioni, non hanno avuto fortuna.

Infatti, il club dell’Uruguay ha rifiutato l’offerta stoppando il trasferimento, con il terzino che spingeva per andare al Milan. I rossoneri, quindi, hanno deciso di puntare su Antonee Robinson del Wigan, prossimo all’arrivo ufficiale.