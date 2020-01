UFFICIALE, Caldara torna all’Atalanta

13 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

C’è il comunicato, l’Atalanta ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo dal Milan di Mattia Caldara: “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Milan il calciatore Mattia Caldara a titolo temporaneo della durata di 18 mesi con diritto di opzione”.

“Per Mattia – continua il comunicato del club nerazzurro – bergamasco di Scanzorosciate, si tratta di un ritorno a casa: cresciuto nelle giovanili nerazzurre fino all’approdo in prima squadra, si è consacrato sotto la guida di Gasperini. Dal 2016 al 2018 contribuisce da protagonista al raggiungimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Europa League e lo storico record di punti in Serie A, meritandosi anche la chiamata in Nazionale e distinguendosi per il suo comportamento esemplare, dentro e fuori dal campo. Classe 1994, difensore pulito ed efficace, rappresentante genuino dello spirito bergamasco, Mattia torna a vestire la maglia nerazzurra a distanza di due anni con l’obiettivo di scrivere ancora pagine meravigliose della sua storia atalantina. Bentornato a casa Mattia!”.