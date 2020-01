Verso Cagliari-Milan: possibile 4-4-2, Ibra titolare in coppia con Leao

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Stefano Pioli, domani contro il Cagliari, sarebbe intenzionato a proporre un 4-4-2. In questi giorni a Milanello, il tecnico parmense avrebbe proposto più volte tale modulo e se confermato nella rifinitura di oggi, potrebbe domani essere schierato ufficialmente. In porta Donnarumma; difesa a quattro con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez; a centrocampo, oltre a Kessie e Bennacer, spuntano delle novità con Calhanoglu a sinistra e Castillejo a destra; in avanti in tandem formato da Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.