Verso Inter-Milan: Lautaro Martinez a rischio derby

Non riesce ad andare oltre l’1-1 l’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari, che lascia così alla Juve l’opportunità di allungare in testa alla classifica ed alla Lazio di agganciare il secondo posto.

Il risultato finale non è però l’unica brutta notizia per i tifosi nerazzurri. Al minuto 89 del match, infatti, l’argentino Lautaro Martinez ha precocemente abbandonato il campo per doppia ammonizione. A due giornate dal derby, resta da vedere la decisione dell’arbitro a referto, col classe ’97 che rischia seriamente di saltare la prossima stracittadina.