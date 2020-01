Verso Milan-Sampdoria: il resoconto dell’allenamento odierno dei blucerchiati

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come da programma la Sampdoria è ritornata questa mattina a Bogliasco per il primo allenamento del nuovo anno in vista della ripresa del campionato, con il Milan nel giorno dell’Epifania. Due i gruppi, suddivisi a reparti, che hanno alternato lavoro in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo, con esercitazioni tecnico-tattiche.

Situazione. Come nei giorni scorsi, Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli hanno proseguito con i compagni. Anche Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru hanno ritrovato il gruppo dopo le sei sessioni differenziate pre-Capodanno. Programmi di recupero agonistico – anche in campo – per Andrea Bertolacci e Edgar Barreto. Riposo per Alex Ferrari, in attesa dell’intervento chirurgico al ginocchio destro, e per Omar Colley, fermato precauzionalmente per un leggero stato febbrile.

Agenda. Domani, venerdì, è in agenda il secondo allenamento del 2020: appuntamento al “Mugnaini” sempre in mattinata.

fonte: sampdoria.it