Come già avvenuto in occasione dell’ultima gara interna contro il Sassuolo, anche per la vigilia di Milan-Sampdoria la squadra di Stefano Pioli non soggiorna a Milanello. La struttura che ospita i rossoneri per la prossima notte è il Radisson Blu Hotel di via Vllapizzone, a pochi passi dall’ex area Expo.