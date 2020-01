26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ranieri, nella giornata odierna di allenamenti e preparazione in vista della gara in trasferta contro il Milan, avrebbe riscontrato il pieno recupero della condizione fisica di Bonazzoli per la panchina e di Murru, ancora in ballottaggio per un posto da titolare con Augello. Tra gli assenti certi, infine, ci sarebbero Bertolacci, Barreto e Ferrari.