Ag. Thiago Silva: “Ama il Milan. Ritorno? Tutto è possibile”

Nel 2012 Thiago Silva lasciava – insieme a Ibrahimovic – il Milan, per accasarsi al Paris Saint-Germain. Dopo 8 anni, Zlatan ha deciso di tornare a Milano e vestire nuovamente la maglia rossonera, ma potrebbe non essere il solo. Il difensore brasiliano, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo quanto detto da Paulo Tonietto, suo agente, un suo ritorno non è da escludere: “Thiago ha un grande amore per il Milan ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile”.