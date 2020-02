43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante l’evento della Junior Cup, organizzato all’oratorio Santa Cecilia di Milano, il laterale sinistro dell’Inter Cristiano Biraghi ha parlato del derby in programma domenica sera: “Qualsiasi derby, ma soprattutto quello di Milano, è una partita importante per tifosi, ambiente e società. Vale tre punti come le altre gare, ma ha qualcosa di diverso. La preparazione rimane la stessa, ma mentalmente si cerca di fare di più”.

Fonte: ANSA.