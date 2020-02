50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha commentato così, ai microfoni di Radio Anch’io, la cessione di Piatek nel mercato di gennaio: “Non voglio fare il professore… In questo momento il calcio difetta di attaccanti. Piatek quest’anno non ha trovato la stessa dimensione della passata stagione, è un buon giocatore ma non è un giocatore di grande livello. È difficile fare determinate valutazioni“.

Fonte: tuttomercatoweb.com