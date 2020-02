33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Mediaset. Queste le sue dichiarazioni in vista del derby della Madonnina: “Il cuore dice Milan, mi auguro che ritrovi l’orgoglio perché ora la squadra non sta facendo cose importanti. Mi auguro torni combattivo e che i giocatori dimostrino di meritarsi la storia del club. Spero vincano i rossoneri”.