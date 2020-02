40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex allenatore rossonero Fabio Capello, ai microfoni di Rai Radio 1, ha parlato del Milan visto ieri pomeriggio e, in particolar modo, dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic è un giocatore importante ed è un punto di riferimento per tutta la squadra. Quando c’è lui in campo i difensori sono tutti concentrati a fermarlo e per gli altri c’è più spazio. Ho visto un Milan timoroso ieri, manca la personalità per giocare a San Siro”.