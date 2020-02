CorSera – Handanovic rischia il derby, niente sfida con Donnarumma?

Le condizioni del portiere nerazzurro

Il derby è sempre più vicino e quelle che sembravano ipotesi, stanno diventando realtà confermate. La prima, in casa Milan, è che Ibra ci sarà. La seconda, stavolta in casa Inter, è che salvo recuperi eccezionali, Handanovic non difenderà i pali della porta nerazzurra.

Handanovic ha subito solo 18 gol in campionato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il capitano dell’Inter ha un problema ad un migliolo e il recupero non è stato miracoloso come Conte si aspettava. Al suo posto ci sarà Padelli.

Quella di Handanovic sarà un’assenza importante, in una partita in cui, da sempre, a fare la differenza sono i dettagli.