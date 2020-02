CorSera – Ibra e Leao titolari nel derby

Il portoghese è favorito su Rebic

Da quando è arrivato al Milan, Ibra ha rimesso indirettamente al centro del progetto rossonero, Rafael Leao. L’attaccante portoghese è infatti considerato l’uomo giosto per affiancare il numero 21 e i risultati, stanno dando ragione a entrambi.

Leao ha già trovato 2 volte il gol in stagione

Domenica sera, Stefano Pioli, almeno secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dovrebbe affidarsi ancora a loro due per provare a fermare l’Inter di Conte. Il compito è di quelli complicati ma per Leao, avere accanto un fuoriclasse come Ibra, potrebbe essere determinante.

Il Milan è chiamato alla prova di maturità. Leao pure. Non rimane che aspettare il fischio d’inizo.