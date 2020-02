Derby, il Milan si fa rimontare e perde: finisce 4-2 per l’Inter

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Derby senza senso a San Siro, in cui il Milan domina il primo tempo (0-2) e si fa rimontare da un’Inter cinica nel secondo tempo. Non basta un Ibrahimovic scatenato.

PRIMO TEMPO – Il Milan parte forte, pressa alto con grande organizzazione mettendo in difficoltà i nerazzurri nel giro palla. All’8 minuto Calhanoglu si libera al limite dell’area e lascia partire un tiro che si stampa sul palo. Arriva anche la prima occasione per l’Inter: al 18′ Godin di testa, la palla sfiora il palo e va sul fondo. Il Milan fa la partita, si affida ad Ibrahimovic che fa il regista in attacco e domina fisicamente sui centrali dell’Inter. Al 39 minuto arriva il gol del Milan: Castillejo lancia in area per Ibrahimovic, che salta sopra Godin e appoggia per Rebic, che la deve soltanto spingere in rete a Padelli battuto, 1-0. Rossoneri che schiacciano l’Inter nella propria metà campo, e al 46′ arriva il gol del raddoppio: sugli sviluppi di un corner Ibrahimovic, lasciato solo nell’area piccola, insacca di testa. Si va al riposo sul parziale di 0-2 per il Milan.

SECONDO TEMPO – La squadra di Pioli parte bene e continua a girare palla in modo fluido. Al 51′ però l’Inter accorcia con un gran gol al volo dal limite di Brozovic: 1-2. E’ blackout per i rossoneri, che due minuti dopo subiscono anche il gol del pareggio di Vecino. La partita torna in parità, e il Milan torna a palleggiare ma in modo più timido rispetto alla prima frazione di gioco, i nerazzurri aspettano e si abbassano, pronti a ripartire. Al 70′ arriva il gol che ribalta il derby: da calcio d’angolo De Vrij la gira di testa e batte un Donnarumma incolpevole: è 3-2 Inter. Il Milan, visibilmente scosso dalla rimonta, ci prova fino alla fine: al 89 minuto ancora Ibra vola e impatta di testa su un cross di Paquetà, ma la palla si stampa ancora sul palo. I nerazzurri chiudono i giochi al 93′ con Lukaku in contropiede che batte Donnarumma di testa su cross di Moses: la partita finisce 4-2 per l’Inter.