Di Marzio: “Se la Roma dovesse dire che Under è sul mercato sicuramente il Milan sarebbe di nuovo pronto a prenderlo”

“Il Milan ha fatto tanto per prenderlo a gennaio. Se la Roma dovesse dire che Under è sul mercato sicuramente il Milan sarebbe di nuovo pronto a prenderlo. Ci sono ottimi rapporti fra Milan e l’agente del giocatore, Ramadani. La Roma a gennaio non ha mai aperto alla sua cessione: c’era l’infortunio di Zaniolo, non si sapeva poi quali giocatori sarebbero arrivati in quel ruolo. Si è parlato di uno scambio Suso-Under con Juan Jesus nell’operazione, però poi non si è mai arrivati alla fase di decollo. Se le valutazioni della Roma su Under dovessero cambiare allora il Milan è pronto a fare sicuramente l’operazione”

Queste le parole di Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, sull’interesse del Milan per il talento turco di proprietà giallorossa.