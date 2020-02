Di Marzio su Saelemaekers:”Il Milan lo vede terzino”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Fa discutere la collocazione tattica che Alexis Saelemaekers dovrà ricoprire con la maglia del Milan. Il giocatore belga, infatti, nella conferenza di presentazione ha confessato di non sapere ancora in che ruolo vorrà impiegarlo Pioli. Lo stesso Saelemaekers si è descritto come un esterno difensivo che può fare anche la fase offensiva.

In merito a questo argomento, quindi, è intervenuto Gianluca Di Marzio: ” Il Milan vede in Saelemaekers un terzino. Serviva una riserva a Castillejo per il 4-4-2, ma il percorso futuro del belga sarà quello dell’esterno basso”.