Esordio Daniel Maldini, Paolo ammette “Ero preso dalla gara, ma ora sono molto emozionato”

Sulle pagine odierne de Il Corriere della Sera, ampio spazio all’edordio di Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, da ieri ufficialmente il terzo calciatore ad esordire in Serie A di quella leggendaria famiglia.

Molto bello, oltre al commento su Instagram della madre Adriana, anche le parole che il dirigente rossonero Paolo Maldini ha riservato al quotidiano:

“Non ho avuto modo di commuovermi troppo, ero preso dalla gara. Ora a mente fredda, riconosco che è una grande emozione per me, la mia famiglia e i tifosi che hanno accolto con affetto il suo ingresso”.

Rammarico per non aver sfruttato il passo falso di Roma ed Atalanta? “Abbiamo perso un’occasione, ma ce ne saranno altre. La squadra è in ripresa, ma sappiamo di non aver risolto ogni problema”.