Gazzetta concede un 6+ al mercato del Milan: “Ibra merita consensi, ma manca una regia all’altezza”

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport assegna alle squadra di Serie A i voti per il mercato invernale di quest’anno. E ai rossoneri allenati da Pioli è toccato un 6+. Sufficienza raggiunta, ma probabilmente con l’arrivo di Ibrahimovic ci si sarebbe potuto aspettare un voto superiore:

“Voto 6+ per il Milan nel pagellone del mercato stilato dalla Gazzetta dello Sport. Come riporta la rosea, l’ingaggio di Ibrahimovic merita consenso, così come le cessioni di Piatek e Suso. Ma le vicende Viña e Robinson dimostrano che nel club rossonero manca una regia all’altezza. “