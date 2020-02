GdS – Boban e Maldini spingono per Allegri, Gazidis vuole Rangnick

Le novità per il futuro della panchina rossonera

Sembrava la partita della consacrazione e invece, il derby, ha rimesso sul baratro Stefano Pioli scatenando nuove idee per il futuro. Tante idee a dirla tutta. Anche diverse. Anche dentro la stessa società.

Allegri ha vinto Scudetto e Supercoppa in rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera starebbe già pensando al futuro. Il problema è che dentro la società stessa, ci sarebbero due correnti di pensiero diverse.

Da una parte, il passato glorioso milanista che con Boban e Maldini, vorrebbe rilanciare le ambizioni rossonere affidandole ad un allenatore italiano. Di grande esperienza. Massimiliano Allegri.

Dall’altra, Ivan Gazidis che, forte del supporto totale del fondo Elliot, ha spesso bloccato le operazioni di mercato dei due sopraelencati, spingendo per investimenti ad ampio raggio, internazionali e di prospettiva.

Nella mente di Gazidis, ad esempio, Rangnick sarebbe il favorito per la panchina. Rimane il fatto che uno come Allegri farebbe comodo a chiunque. Conosce l’ambiente e ha già vinto con il Milan. Non proprio dettagli.

A proposito di dettagli. Nel presente del Milan c’è ancora Stefano Pioli. Un allenatore che ha preparato magistralmente il derby e che giovedì, contro la Juve, si gioca grande parte del suo futuro. La Coppa Italia o un posto in Champions potrebbero valergli la conferma.

In quel caso, le due diverse visioni in società, sarebbero di colpo accomunate.