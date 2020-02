GdS – Derby: Ibra lavora a parte ma ci sarà

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ci sono partite che sfuggono alla logica. Anche a quella di un uomo di 38 anni che da tre giorni si allena a parte e deve fronteggiare gli acciacchi degli ultimi giorni. Una di queste è il derby.

Musacchio: “Ho visto il solito Ibra, carico come sempre”

Lo sa bene Zlatan Ibrahimovic che nel derby numero 225 della storia, non può proprio mancare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante svedese, starebbe lavorando a parte ma solo per gestire la condizione fisica e arrivare al meglio alla super sfida con l’Inter.

Oggi o domani potrebbe tornare a lavorare in gruppo e almeno fino ad ora, non ci sono dubbi sulla sua presenza nel derby.

Ci sono partite che sfuggono ad ogni logica e in quelle, uno come Ibra, non può mancare.