Ibra prende per mano la squadra

Per riprendersi dalla pesante sconfitta nel derby, il Milan ha ripreso gli allenamenti, e come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic durante gli allenamenti ha incoraggiato tutta la squadra, prendendo in mano la situazione come un vero leader. Infatti, il primo tempo del derby, è la base su cui ripartire per cercare di vincere con la Juventus.