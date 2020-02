GdS – Ibrahimovic si prepara al derby, Milan al completo per domenica

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si fa il punto sulla condizione di Ibrahimovic, che ha saltato la scorsa partita col Verona. Dopo aver lanciato un messaggio sui social, in cui lo svedese si è paragonato ad un leone, ha iniziato il lavoro sul campo, tornando alla corsa sul sul terreno di Milanello, dopo che martedì si era concentrato sul lavoro in palestra.

Influenza e affaticamento al polpaccio smaltiti completamente, oggi Ibra dovrebbe iniziare a lavorare con il gruppo, ormai al completo in vista della partita più iconica dell’anno. Krunic e Biglia erano già rientrati martedì, inoltre Kjear e Conti, messi fuori da febbre e tonsillite sono tornati ieri con il gruppo. Con Bennacer al rientro dalla squalifica, Stefano Pioli avrà a disposizione tutta la rosa (out solo Duarte, lunodegente) per affrontare l’esame di maturità Inter con tutte le carte a disposizione.