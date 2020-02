GdS – Maldini boccia Rangnick, salgono le quotazioni per un ritorno di Allegri?

Paolo Maldini dirigente Milan ha detto la sua su Rangnick

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Che Maldini e Boban, in caso di esonero di Pioli, spingessero per il ritorno di Allegri, lo si sapeva già. Che il direttore tecnico del Milan, ci andasse giù così pesante però, non se lo aspettava nessuno.

Maldini: “Servirebbero altri uomini di esperienza come Ibra e Kjær”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano del Milan ai microfoni di Sky Sport, non è andato per il sottile e ha fulminato Rangnick e Gazidis. Quest’ultimo avrebbe infatti spinto per mettere il tedesco alla guida dei rossoneri.

Maldini, alla domanda su Rangnick ha risposto così: “Lui al posto di Pioli? Non è un allenatore da Milan”.