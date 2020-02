Pioli riconfermato in caso di Champions

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora rossonero. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan potrebbe essere riconfermato la prossima stagione ad una condizione: la qualificazione in Champions. La società in questo momento è soddisfatta del lavoro di Pioli, ma vorrebbe guadagnare il quarto posto, distante sette punti, per riconfermare l’allenatore anche il prossimo anno.