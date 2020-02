GdS – Pioli, senza il quarto posto sarà addio, al suo posto un big

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si analizza come, dopo la sconfitta nel derby per 4-2, il Milan di Pioli si allontani ancora di più dalla zona Champions e il quarto posto e di come la società sia pronta a cambiare allenatore in caso di un risultato che li veda lontani dalla zona Champions a fine stagione.

Il quarto posto, infatti, non era l’obiettivo che si era chiesto all’arrivo di Pioli, ma sembra essere l’unico traguardo sportivo ed economico in grado di riportare la squadra ad alti livelli. Nonostante Pioli abbia fatto un eccellente mese di gennaio, valorizzando giovani come Rebic ed Hernandez, si legge come la società sia disposta a puntare su un big della panchina il prossimo anno in caso di un risultato che li allontani dall’Europa che conta, preferibilmente con esperienza in Serie A.