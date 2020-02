Goal.com – Handanovic, recupero lampo con il Milan: in campo col tutore

Handanovic può recuperare per Inter Milan

Samir Handanovic vuole esserci a tutti i costi domenica nel derby contro il Milan ed è pronto a forzare clamorosamente il suo recupero. Come riportato da Goal.com, il portiere sloveno sarebbe disposto a scendere in campo con il tutore pur di esserci domenica, anche se ci vorrebbero tre settimane per recuperare dall’infortunio.

Handanovic ha subito un’infrazione al quinto dito della mano, un infortunio non troppo grave che lo sloveno in questi giorni di allenamento proverà a contenere. Il derby è ancora lontano e nulla è sicuro, mancano cinque giorni pieni, ma dopo la panchina contro l’Udinese tutto sembra far ben sperare per il ritorno a sorpresa del numero uno nerazzurro.