Nonostante l’età avanzata, Zlatan Ibrahimovic resta un giocatore cruciale per il Milan, forse il più importante. A confermarlo, la sua eccellente prova contro l’Inter, che l’ha visto protagonista con un gol ed un assist. Non solo: lo svedese è anche stato il giocatore rossonero ad aver effettuato più tiri in porta (2), che ha tentato più volte il tiro (4) e che ha creato più occasioni da rete (2).