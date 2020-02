Il Milan è dipendente da Ibrahimovic, quando cala lui anche il Milan soffre

Il Milan è Ibra dipendente

L’importanza di avere Ibrahimovic nell’unidici titolare, a Milano sta diventando sempre più un punto di salvezza, e come si legge nel Corriere della Sera, sembra proprio che il Milan da Ibrahimovic sia addirittura dipendente.

Gli esempi riportanti sono chiarissimi: contro il Verona, la mancanza di Ibrahimovic aveva fatto calare drasticamente la personalità della squadra, mentre nel derby, la sua stanchezza fisica nel secondo tempo ha compromesso la prestazione dell’undici rossonero. Che il Milan abbia problemi non è una novità, ma Ibrahimovic serve per mascherarli o a risolverli in parte. Il Milan ha bisogno di un piano per uscire dai guai e tornare grande che coinvolga tutti i giocatori.