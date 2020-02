40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come si può leggere nel sito della Lega Serie A, il Milan è la seconda squadra ad aver colpito più legni in questo campionato: considerando anche i due pali del derby (prima sul tiro di Calhanoglu e poi sul colpo di testa di Ibrahimovic), i rossoneri hanno raggiunto quota 13 in stagione, a pari merito con l’Hellas Verona. Solo il Napoli ha fatto “meglio“: sono 17 le traverse e i pali colpiti dalla squadra di Gattuso.