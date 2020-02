Inter, Conte: “Notte speciale, ma siamo andati in grande difficoltà”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Antonio Conte, intervistato ai microfoni di Sky, ha parlato della prestazione dell’Inter. Vittoria in rimonta e sofferta nel primo tempo, grande reazione nel secondo:”Nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà come non mai quest’anno. Abbiamo rischiato l’imbarcata, invece ci siamo riequilibrati ed avere fiducia. Merito ai ragazzi, è stata una notte speciale. Fare quattro gol al Milan non capita a tutti, abbiamo capito che non tutte le partite si affrontano in questo modo”.

L’allenatore nerazzurro ha parlato anche dello spogliatoio e dello scudetto:”Non abbiamo parlato molto. Quando si va in difficoltà bisogna assumersi le responsabilità. Con compattezza si esce dalle situazioni difficili, dobbiamo tenerlo a mente per il futuro. Scudetto? Ancora presto per parlarne. Sarà un periodo intenso dove capiremo le nostre potenzialità. Oggi possiamo dire di avere un sogno”.