Inter, De Vrij:”Cambiata la mentalità nel secondo tempo”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stefan De Vrij ha commentato per Sky Sport la vittoria nel derby. Il difensore nerazzurro, che ha segnato il gol del vantaggio nerazzurro, ha commentato la prestazione:”Nel primo tempo le cose sono andate molto male. Il Milan era in vantaggio meritatamente poi però abbiamo cambiato la mentalità nel secondo tempo. Fare goal nel derby è sempre un’emozione unica”.

Due battute infine anche su Ibrahimovic:”Lui è fortissimo. Ha dimostrato tanto nella sua carriera e sapevamo che non sarebbe stato facile incontrarlo. In marcatura è difficilissimo da tenere. Di sponda è molto bravo e noi non eravamo compatti. Sono stati bravi a metterci in difficoltà”.