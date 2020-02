Inter, grana Handanovic: salterà il derby, il comunicato dell’Inter

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Brutte notizie in casa Inter in vista del derby e non solo, adesso c’è anche la grana Handanovic da superare.

Si, perchè il portiere sloveno rischiava di saltare il derby, e stamattina sulla sua edizione odierna il Corriere dello Sport conferma il forfait.

Il quotidiano ci informa quindi che l’infortunio alla mano sinistra del portiere sloveno è serio visto che si è fratturato il quinto metacarpo, il mignolo. Orientativamente si parla di uno stop tra le 3 e le 4 settimane.

AGGIORNAMENTO DELL’INTER



Comunicato della società sulle condizioni di Handanovic:

Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento.

Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.