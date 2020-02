Inter-Milan la classifica dei marcatori: comanda Sheva

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Andry Shevchenko è il miglior marcatore nella storia del derby della Madonnina. L’ucraino comanda la classifica dei migliori cannonieri grazie ai 14 centri siglati contro i nerazzurri. L’ultimo goal di Sheva in un derby risale a dicembre 2005, nel derby perso dai rossoneri per 3-2. Segue Meazza con 13 reti (12 con la maglia dell’Inter, 1 con quella del Milan), Nordhal e Nyers appaiati con 11 centri ed infine, chiude la top five Candiani con 10 gol (7 segnati con i nerazzurri, 3 segnati con il diavolo).