Inter-Milan, i convocati di Pioli in vista del derby

Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il Milan comunica i convocati in vista del derby in programma questa sera:

23° giornata di Serie A, è tempo di Derby di Milano. A San Siro, stasera alle 20.45, si gioca Inter-Milan, quarta giornata del girone di ritorno. Dopo la rifinitura in mattinata, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per la stracittadina di questa sera. Ecco, di seguito, tutti i rossoneri a disposizione per il match:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.