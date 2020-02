Juric in conferenza stampa: “La squadra sta bene, cercheremo di affrontare il Milan a viso aperto”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro il Milan, valida per la 22ma giornata del campionato in corso: “Nell’ultimo mese abbiamo fatto tanti punti e ora abbiamo tre partite in sei giorni. Credo che, quando tutto va così bene, si debba spingere e non ci si debba accontentare. Stiamo molto bene, anche perché tutti stanno dando il proprio contributo. Domani cercheremo di dare il massimo, come facciamo sempre, giocando a viso aperto, ma poi è chiaro che tanto dipenderà anche dagli avversari. Il Milan è una squadra in salute e completamente diversa da quella di un paio di mesi fa. Si vede il lavoro di Pioli, che è un allenatore che stimo e che in passato mi ha aiutato molto. Sarà molto dura, anche perché hanno giocatori fortissimi. La gara di andata? Eravamo in costruzione, ma disputammo comunque una partita caratterizzata da carattere e orgoglio, creando pure qualche palla gol”.

Sul mercato: “Non mi piace fare troppo rumore nel mercato di riparazione, soprattutto in momenti così positivi. Abbiamo cercato di sostituire i giocatori che non erano contenti con altri che potessero dare qualcosa di più. Abbiamo venduto anche due giocatori a un’ottima cifra, tenendoli però qui fino a fine stagione, e sono convinto continueranno con spirito giusto. Non abbiamo potuto fare più di così perché non abbiamo i mezzi per grandi investimenti, ma la società sta crescendo e sta diventando più ricca e potente. Quindi, per il momento, va bene così“.

Sui nuovi innesti: “Non è facile, per i giocatori arrivati da poco, inserirsi subito nei meccanismi della squadra, ma penso che siano tutti grandi giocatori e che stiano tutti bene. Eysseric può giocare sia a centrocampo sia sulla trequarti, l’abbiamo preso perché numericamente eravamo un po’ carenti, visto che Danzi ha un problema alla caviglia che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Lovato è un ragazzo che D’Amico seguiva da tempo, abbiamo valutato se lasciarlo a Padova, ma poi abbiamo deciso di portarlo già qui”.

Sul suo futuro: “Fino a questo momento, è andato tutto bene, ma rimaniamo concentrati sulla salvezza. Io ho un’opzione di rinnovo, ma resterò solo se convinto del progetto. In caso contrario, non avrò problemi a restare fermo per un anno. Juric-mania? Nella vita, ho imparato che noi allenatori non possiamo legarci a una squadra, tutto dipende dai risultati e dalle prestazioni”.

Sulla formazione: “In vista del match di domani, ho più di qualche dubbio, sia in difesa sia in attacco. Pazzini sta bene, vedremo“.